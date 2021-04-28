В администрации Волгоградской области сменился глава комитета

Кадровые перестановки в администрации продолжаются. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В администрации Волгоградской области опять кадровые рокировки. Так, сегодня освободилось кресло главы комитета информационных технологий. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, Сергей Торбин, который до настоящего момента возглавлял данный комитет, написал заявление по собственному желанию.

- Сергей Торбин сложил с себя полномочия в связи с переходом на новое место работы, - уточняют в администрации.

Пока временно исполнять обязанности главы комитета информационных технологий будет Алексей Кидалов, который до настоящего момента был заместителем Торбина.

Отметим, что Торбин руководил этим комитетом в течение пяти лет – с 2016-го, а до этого был директором Горводоканала Волгограда, а еще до этого – работал в структуре компании «Лукойл».