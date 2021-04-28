Средства с продаж «Красной гвоздики» потратили на лечение 177 волгоградских ветеранов

Фото: благотворительный фонд "Память поколений".

Почти две сотни ветеранов Великой Отечественной войны получили адресную помощь благодаря всероссийской акции «Красная гвоздика». Собранные с продаж значков средства в размере 18 миллионов рублей потратили на лечение, покупку слуховых аппаратов, лекарств, протезов, специальных кресел.

Волгоградские активисты «Волонтеры Победы» продолжают добрую традицию: с 27 апреля по 22 июня все желающие смогут купить красную гвоздику на улицах города-героя. Продавать значки будут в боксах. Вырученные деньги благотворительный фонд «Память поколений» передадут на нужды ветеранов.

- Своей работой благотворительный фонд призывает не только сохранять память, но и действовать. Каждый реализованный за пожертвование и приобретенный значок «Красная гвоздика» – это реальный вклад в помощь ветеранам нашей страны, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе фонда.