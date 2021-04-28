В Волгоградской области глава поселения получил штраф за нарушения при ремонте братской могилы

Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации Авиловского сельского поселения Иловлинского района Волгоградской области. Глава населенного пункта пошел против закона об охране объектов культурного наследия. Нарушения были выявлены при ремонте братской могилы красноармейцев, погибших в Сталинградской битве, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. В 2020 году администрация поселения без конкурсных процедур заключила с одним подрядчиком 5 контрактов на общую сумму свыше 800 тысяч рублей на выполнение обновления мемориала. По Федеральному закону закупка для государственных и муниципальных нужд у одного подрядчика может осуществляться заказчиком на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей.

- В данном случае заключение идентичных контрактов являлось искусственным дроблением единой сделки для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Указанные действия фактически привели к незаконному заключению контрактов без проведения торгов, а также к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе, - добавили в прокуратуре.

Прокуратура в отношении главы Авиловского сельского поселения возбудила производство по делу об административном правонарушении. Комитет финансов Волгоградской области оштрафовал чиновника на 25 тысяч рублей. Также было выявлено, что ремонт братской могилы проводился без разрешительной и проектной документации. А у подрядчика не было необходимой лицензии.