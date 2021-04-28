Опасные заморозки: в Волгоградской области похолодает до -4 градусов

Апрель волгоградцев теплом уже не порадует. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Второй месяц весны подходит к концу, а солнечного тепла волгоградцы так и не увидели. И, судя по прогнозам волгоградского Гидрометцентра, в ближайшие дни потепления не будет. Более того, весна преподнесет еще один нерадостный сюрприз в виде заморозков. Причем местами похолодает сильно, даже очень сильно – до -4 градусов. В волгоградском ЦГМС говорят, что для конца апреля такие заморозки – опасное явление. Ведь многие уже поспешили высадить на грядки рассаду. Таким «аграриям» придется надеяться только на морозоустойчивость своих растений. Радует одно: 29 апреля будет сухо и почти безветренно.

- Осадков ни сегодня ночью, ни завтра, 29 апреля, в Волгоградской области не предвидится. Но ночью столбик термометра резко опустится вниз: местами будут заморозки до – 4 градусов. Рано утром в отдельных районах возможен туман. Сильного ветра не будет, и днем на солнышке воздух местами даже прогреется до +12...+17 градусов, - сообщают в волгоградском ЦГМС.

Волгоград заморозки не затронут: ночью температура будет колебаться в пределах +1...+3 градуса, днем +14...+16 градусов.