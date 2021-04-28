Волгоградская область занимает второе место в стране по числу взяток

Всего за три месяца года в Волгоградской области были совершены 9203 преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградская область занимает второе место в России по числу зарегистрированных преступлений по статье 291 Уголовного кодекса РФ «Дача взятки». Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на отечет Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в стране за январь-март 2021 года. В Волгоградской области за три месяца зарегистрировали 77 дач взяток. Больше только в Татарстане – 97. А преступлений по статье «Получение взятки» в нашем регионе - 45. По этому показателю регион занимает в России девятое место. Всего в Волгоградской области за отчетный период было зарегистрировано 9203 преступления разного характера. По общему числу злодеяний регион располагается в стране на 17-й строчке. В антилидерах – Москва, Краснодарский край и Московская область.

Среди всех преступлений в Волгоградской области в январе-марте 285 были особой тяжести и 2179 тяжких. В регионе в отчетном периоде остаются нераскрытыми 4072 злодеяния, в том числе 46 тяжких и 1104 тяжких.

В Генпрокуратуре отметили, что по всей стране на 30% выросло число краж денег с банковских карт. Среди всего количества мошенничеств 70% из них были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом Волгоградская область не идет в антилидерах по стране по этому показателю. Хотя только накануне волгоградцы из-за телефонных мошенников лишились 4,5 миллиона рублей.