В Волгограде трех инженеров «Концессий теплоснабжения» подозревают в коммерческом подкупе

Инженеры помогли руководству бани и рынка сэкономить на отоплении. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три инженера из «Концессий теплоснабжения» в Волгограде стали фигурантами уголовного дела по статье «коммерческий подкуп». Сотрудники следственного отдела по Красноармейскому району установили, что сообщницы стали незаконно подрабатывать с 2017 года. Ведущий инженер предприятия и ее подчиненные, пользуясь положением, брали деньги с предпринимателей и коммерческих организаций, взамен не проверяли сведения о потребляемой энергии.

- Установлено, что трое сотрудников компании получили незаконное денежное вознаграждение от руководителей бани и рынка, расположенных в Красноармейском районе, за внесение недостоверных сведений в отчетную документацию относительно фактически затраченных гигокалорий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Вознаграждение инженерам перечислили на банковские карты.

- Половину от сумм коммерческого подкупа забирала себе лидер преступной группы – ведущий инженер предприятия, остальные 50% делили между собой её подчиненные. Размер криминального заработка подозреваемых составил около 150 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Однако следователи полагают, что сообщницы заработали куда больше. Отметим, что уголовное дело возбудили после материалов, собранных сотрудниками УЭБиПК, а также УФСБ по Волгоградской области.