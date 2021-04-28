В Волгоградской области подорожали яйца, молочные продукты, рис и картофель

На минувшей неделе продукты в Волгоградской области снова подорожали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшая неделя принесла очередной рост цен на многие продукты в Волгоградской области. Волгоградцы в ужасе с каждым разом заходят в магазины и смотрят на ценники. На неделе с 19 по 26 апреля подорожали куриные яйца. Рост их стоимости все никак не может остановиться. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, цена выросла на 1,4%. Десяток стоит в среднем 86,22 рубля. Но во многих магазинах за десять яиц приходится отдавать около ста рублей. Стали дороже некоторые молочные продукты. Цена на сметану увеличилась на 1,57% и за килограмм теперь составляет почти 218,5 рубля. Сыры подорожали всего на 0,5%, а само молоко - питьевое цельное пастеризованное – на 1,41%. Его средняя цена - 57,37 рубля за литр. На 1,12% подрос ценник на рис (в среднем стоит 50,58 рубля за килограмм), на 1,36% - на картофель (в среднем стоит 36,42 рубля за килограмм), на 1,26% - на репчатый лук (в среднем стоит 27,29 рубля за килограмм).

Заметное снижение цен на прошлой неделе в Волгоградской области случилось только на помидоры и яблоки. Красный овощ подешевел на 2,41%. Килограмм сейчас стоит в среднем 133,7 рубля. На яблоки стоимость уменьшилась на 1,52%. Средняя цена за килограмм - 90,35 рубля.