В Волгограде учительница перевела мошенникам 2 миллиона рублей

Никому нельзя сообщать данные банковской карты и интернет-банка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью жителей Волгоградской области. Почти ежедневно они обманывают волгоградцев на очень крупные суммы денег, становясь настоящими миллионерами. За последние сутки преступники развели жителей региона на 4,5 миллиона рублей. Самые большие потери понесла 36-летняя учительница из Волгограда. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе телефонного разговора лжеработник банка обманом убедил женщину оформить онлайн-кредит и перевести сбережения в безопасную банковскую ячейку. В итоге педагог перевела мошенникам 2 миллиона рублей. 32-летняя жительница Краснооктябрьского района сообщила звонившим данные своей карты и осталась без 574 тысяч рублей. 568 тысяч рублей лишился 36-летний военнослужащий, которому по телефону посоветовали перевести деньги на другой счет якобы в целях сбережения.

На «безопасный» счет перевела сбережения и 35-летняя жительница Кировского района. Также за сутки потеряли свои деньги из-за мошенников еще 5 жителей Волгограда и области. Обманным путем они лишились от 26 тысяч до 250 тысяч рублей.

Полиция начала розыск преступников. В региональном Главке МВД напоминают, что нельзя никому сообщать персональные данные банковской карты и интернет-банка. При сомнительном звонке по телефону якобы от сотрудника банка лучше завершить разговор и лично обратиться по номеру кредитной организации или посетить ближайший офис компании.