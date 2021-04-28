Облкомприроды: разрушения на новой плотине под Волгоградом не повлияют на ее работу

Сейчас эксперты подсчитывают ущерб и оценивают состояние рванувшей плотины.

Утром 28 апреля на ерик Каширин, где прорвало новую (только построенную за 169 миллионов рублей) плотину, выехали и руководители прокуратуры, и облкомприроды, и спасатели, а также эксперты Ростехнадзора, региональной природоохранной прокуратуры и представители подрядной организации, которая строила эту самую дамбу. Одни сейчас оценивают качество выполненной подрядчиками работы, другие пытаются подсчитать ущерб, в том числе и ближайшему населенному пункту. Ведь сбросы на Волжской ГЭС только начались и максимума еще даже не достигли. А значит, угроза подтопления жилых домов весьма реальна.

При этом в региональном управлении природных ресурсов уверяют, что причин для паники нет. Говорят, свою главную функцию – удержать воду в пойме после сбросов – плотина выполнит.

- Эта плотина переливная, то есть сооружение как раз призвано в период половодья свободно пропускать воду в пойму. Проектом предусмотрено, что вода может переливаться как через отдельные водосливные отверстия плотины, так и через сам гребень. Сейчас на Волжской ГЭС сбросы достигают максимальных значений, поэтому вода хлынула в пойму сплошным потоком. Когда объемы сбросов начнут уменьшать, вода постепенно начнет отходить из поймы, и плотина как раз призвана удержать живительную влагу в максимально возможном количестве. Сейчас специалисты оценивают возможный ущерб от нахлынувшей воды, и если будут выявлены дефекты в работе переливной плотины, устранять их подрядчик будет за свой счет, - прокомментировали в облкомприроды повреждения, которые произошли на дамбе у хутора Репино в Среднеахтубинском районе.