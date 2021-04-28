На время половодья: в Волгограде открылся еще один маршрут речного трамвайчика

До хутора Зайчики речные трамвайчики будут ходит 5 раз в неделю Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылся еще один маршрут речного трамвайчика. С 28 апреля началась навигация до хутора Зайчики на острове Сарпинский. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, из-за географических особенностей это направление традиционно работает только на период половодья. Теплоходы будут ходить до 16 мая. По маршруту «Волгоград - Зайчики» навигация речного транспорта будет осуществляться 5 дней в неделю – со среды по воскресенье.

- Всего предусмотрено 20 рейсов в неделю, - уточнили в мэрии.

В Зайчиках находятся садоводческие товарищества и небольшой жилой массивов. От Волгограда речной трамвайчик со среды по воскресенье будет уходить в 7.45 и 16.00. От Зайчиков в эти же дни – в 8.45 и 17.00.

Ранее свою работу возобновили 5 речных маршрутов: «Волгоград - Культбаза», «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная - Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая грива». Круглый год ходит маршрута «Руднева - Сарпинский».

Напомним, с 23 апреля на Волжской ГЭС начала увеличивать сброс воды. На гидросооружении открыли затворы водосливной плотины. С сегодняшнего дня гидроэлектростанция должна выйти на максимально установленные расходы воды - 25000±500 кубометров в секунду.