В Волжском парень подрался с банкоматом и получил от него камнем в лоб

«У кого-то утро начинается не с кофе», - так подписали очевидцы видео, которое сняли у одного из банкоматов в Волжском Волгоградской области. На этом видео молодой парень в порыве гнева бросает камни в банкомат. Кидал до тех пор, пока один из камней не прилетел ему рикошетом обратно в лоб, а тут еще и охранник подоспел «кирпичу на подмогу». Страж порядка смог утихомирить разъяренного мужчину и вызвал полицию.

- Дебоширом оказался местный 32-летний житель. В отделении полиции он пояснил, что он пришел к банкомату снять наличные, но терминал «зажевал» его банковскую карту, от чего он и пришел в бешенство. В порыве гнева он разбил стекло банкомата. За это на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Сутки, в качестве административного наказания, хулиган провел за решеткой, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Главке.