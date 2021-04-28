Под Волгоградом прорвало новую плотину, построенную за 160 миллионов рублей

Фото с сайта облкомприроды.

Новенькая плотина на ерике Каширин у хутора Репино Среднеахтубинского района Волгоградской области, на возведение которой потратили 161 миллион рублей, не выдержала первого же напора воды и рванула. Прокуратура уже организовала проверку по данному факту.

- На место происшествия в Волго-Ахтубинскую пойму к месту происшествия выехал прокурор Среднеахтубинского района Вадим Дубилин. В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, качеству и безопасности выполненных работ. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - гласит сообщение Волгоградской областной прокуратуры.

Отметим, что эту плотину строили в рамках нацпроекта «Экология». Два года и 161 миллион бюджетных рублей ушло на ее возведение. Генподрядчиком выступало ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» - компания подведомственая Комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.