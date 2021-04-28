В парке Гагарина появятся веревочный городок и площадки для лазертага

Парк хоть и лишился тенистых мест, выглядит лучше, чем пару лет назад. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Утром в среду, 28 апреля, губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Виталий Лихачев под дождем прогулялись по аллеям парка Гагарина в Краснооктябрьском районе, на комплексное обновление которого за последние два года потратили 200 миллионов рублей. Чиновники оценили изменения и пообщались с жителями.

- Получился практически новый парк, горожане очень по-доброму отзываются о результате. Но развитие территории нужно продолжать: уже поступают предложения от жителей, - отметил Андрей Бочаров.

В парке появилась разметка и таблички для слабовидящих. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, за два года в парке Гагарина замостили плиткой все дорожки, обновили забор, фонари, лавочки и сделали колоннаду на входе, обустроили несколько детских площадок и аллею ВДВ, построили пару беседок и множество павильонов, а также эстраду, со стены которой теперь улыбается Юрий Гагарин. Уже в который раз в парке обновили поливочную систему, часть деревьев заменили на молодые, добавили роз на аллею, а еще в парке появился общественный туалет. На очереди — веревочный городок, площадки для лазертага и других развлечений. Вскоре появятся в парке и новые аттракционы. Также в этом году начнется благоустройство улицы Титова.

Парки и скверы, которые получат вторую жизнь в следующем году, волгоградцы смогут выбрать до 30 мая (из чего выбираем и как проголосовать).