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Происшествия28 апреля 2021 9:31

В Волгограде фура устроила ДТП из-за сердечного приступа у водителя

Большегруз протаранил легковушку и снес ограждение на юге города
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Дальнобойщика увезли в больницу с места ДТП.

Дальнобойщика увезли в больницу с места ДТП.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 28 апреля жители Кировского района Волгограда стали свидетелями жуткой аварии, которая произошла на улице 64-й Армии: там фура на скорости снесла на своем пути легковушку и ограждение. На месте работают спасатели и инспекторы ГИДББ Волгограда.

ЧП случилось в Кировском районе Волгограда.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительной информации, у дальнобойщика случился сердечный приступ. Мужчине стало плохо прямо за рулем во время движения.

Фура снесла ограждение на разделительной полосе.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП