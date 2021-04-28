В Волгограде фура устроила ДТП из-за сердечного приступа у водителя

Дальнобойщика увезли в больницу с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 28 апреля жители Кировского района Волгограда стали свидетелями жуткой аварии, которая произошла на улице 64-й Армии: там фура на скорости снесла на своем пути легковушку и ограждение. На месте работают спасатели и инспекторы ГИДББ Волгограда.

ЧП случилось в Кировском районе Волгограда. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительной информации, у дальнобойщика случился сердечный приступ. Мужчине стало плохо прямо за рулем во время движения.