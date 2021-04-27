Волгоград попал в ТОП-3 самых патриотичных городов России

Волгоградцы в большей степени считают себя патриотами своей страны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград недаром считают центром патриотического воспитания, вот и эксперты агентства Zoom Market подтвердили, что в нашем городе живут самые патриотичные люди. Аналитики провели исследование и сформировали рейтинг самых патриотичных городов России. Волгоград в этом списке вошел в «тройку» лидеров. Правда, занял второе место, уступив первую строчку Махачкале.

Рейтинг эксперты составили на основе данных, полученных в результате опроса жителей 22-х городов нашей страны. Всем задавали одни и те же вопросы: «Скажите, вы гордитесь тем, что вы являетесь гражданином России?», «Вас беспокоит будущее и настоящее страны?», «Вы можете назвать себя патриотом?». В итоге, самыми ярыми патриотами оказались махачкалинцы, волгоградцы и жители Челябинска.

- По результатам опроса 94% россиян ответили, что могут назвать себя патриотами. 81% жителей страны гордятся тем, что они являются гражданами России и 67% респондентов, попавших в выборку указали, что готовы поступиться своим благополучием ради интересов России, - отметил коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров.