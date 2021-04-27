В Волжском на Пасху пустят дополнительные автобусы

В воскресенье, 2 мая, православные будут отмечать великий праздник Пасхи. В этот день многие отправляются на кладбища к могилкам умерших родных и близких. Для удобства жителей Волжского в «Волжской автоколонне 1732» уже назначили дополнительные автобусы в дни празднования Пасхи (2 мая), Красной горки (9 мая) и Радоницы (11 мая). Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии города-спутника.

- В эти праздничные дни будут организованы дополнительные автобусные маршруты: № 60 «Парк (42 квартал) – Кладбище №2 » и № 62 «30 микрорайон – Кладбище №2», -уточняют в администрации Волжского.

Работать автобусы по данным маршрутам будут с 8.00 и до снижения пассажиропотока (ориентировочно до 14.00-15.00).

- Кроме того, 2 мая в период с 2.45 до 4.20 будет организовано движение автобусов 14-го маршрута для развоза граждан от городских храмов, - добавляют в мэрии Волжского.