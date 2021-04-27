В Волгограде руководители УК украли 15 миллионов рублей из платежей жильцов

В Волгограде на воровстве попались руководители управляющей компании. Директор и бенифициар украли ни много, ни мало 15 миллионов рублей из денег жильцов. Вместо того, чтобы переводить деньги за электроэнергию, они присваивали их себе.

Воровали обвиняемые в течение трех лет. Как установили сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, которые вели расследование, деньги «уходили» со счетов УК в период с с ноября 2015 года по июнь 2018 года.

- Деньги эти поступали на счет УК в качестве оплаты услуг за потребленную электроэнергию. Всего, таким способом, ресурсоснабжающей организации сообщниками причинен ущерб на сумму более 15,2 миллиона рублей, -уточняют в областной прокуратуре.

На директора и бенефициара управляющей компании завели уголовное дело по статье «присвоение вверенных денежных средств в особо крупном размере». И хоть свою вину они так и не признали, прокуратура, проверил материалы дела, утвердила им обвинительное заключение.

- Дело направили в суд. Грозит обвиняемым до 10 лет лишения свободы, - уточняют в региональной прокуратуре.