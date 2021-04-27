В Волгоградской области к 9 мая раздадут 50 тысяч Георгиевских лент: где получить

Волонтеров можно будет встретить в многолюдных местах 5 и 8 мая. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

К 9 мая Волгоград всегда преображается: город украшают к празднику, а волгоградцы достают Георгиевские ленточки, которые уже стали символом Дня Победы. Если у вас еще по какой-то причине нет этого атрибута, можно будет получить его у волонтеров. К празднику в Волгоградской области планируют раздать 50 тысяч ленточек.

Акция «Георгиевская ленточка» родилась стихийно еще в 2005 году, с тех пор она переросла в целое народное движение. В этом году в Волгограде старт акции был дан в музее «Россия — моя история»: участники развернули десятиметровую Георгиевскую ленту в знак благодарности фронтовикам. И с сегодняшнего дня, 27 апреля, волонтеры будут ежедневно на улицах раздавать оранжево-черные ленточки, рассказывая людям об акции и о том, как правильно носить этот символ Победы.

- Более ста волонтеров будут раздавать ленточки в Еланском, Среднеахтубинском, Николаевском, Калачевском, Новоаннинском и Суровикинском районах, а также в Камышине, - сообщают в администрации региона.

Где в Волгограде можно бесплатно получить Георгиевскую ленту?

В Центральном районе встретить волонтёров можно возле исторического парка «Россия — моя история», на Аллее героев, Площади Ленина, Привокзальной площади, а также у Вечного огня на площади Павших Борцов.

В Ворошиловском — на площади Советской и в сквере имени Саши Филиппова.

В Дзержинском районе - в «Семейном» парке на Семи Ветрах и сквере на пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева.

В Краснооктябрьском - в Парке 70-летия Победы и в сквере Металлургов.

В Тракторозаводском - на площади Дзержинского и парке Памяти.

В Кировском районе волонтеры будут дежурить в парке «Авангард».

В Советском – на пересечении Университетского проспекта с улицей Казахской, а также возле ТРЦ «Акварель».

В Красноармейском районе — на бульваре Энгельса и в парке «Юбилейный».

Волонтеры будут дежурить в этих местах 5 и 8 мая с 14.00 до 16.00.