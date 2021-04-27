«Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане покажут 8 раз за три дня

Уникальное лазерное шоу в Волгограде показывают шестой год подряд. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году на Парад Победы в Волгограде пустят только избранных, а вот «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане смогут увидеть все желающие. Ну, или почти все. Видеоинсталляцию покажут восемь раз за три дня – 8.9 и 10 мая 2021 года.

Как уточняют в администрации Волгоградской области, лазерное шоу можно будет увидеть: 8 мая – начало в 21.00, 22.00 и 23.00, 9 мая – в 21.45 и 23.00, 10 мая – в 21.00, 22.00 и 23.00.

Уже в шестой раз Мамаев курган озарит «Свет Великой Победы».

- В этом году в ходе видеоинсталляции будет показана тысячелетняя история Побед русского народа, русского солдата от времён Александра Невского до настоящего времени. А финальным аккордом лазерного шоу станет минута молчания, во время которой прозвучит колокол, установленный на строящемся соборе Александра Невского, - рассказывают в администрации региона.

Будет и концерт на Мамаевом кургане: в рамках культурно-патриотического проекта выступит Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ с программой «Бессмертные песни Великой страны». Этот концерт будут записывать для трансляции по ТВ, при этом зрителей пустят, но не всех.

- Территория Мамаева кургана закрыта не будет, прийти сюда могут все желающие. Однако, из-за большого скопления людей возможно введут ограничения. Кроме того, будет закрыта площадка у большого бассейна, так как там будут работать телевизионщики, которые будут вести запись и трансляцию концерта, - уточняют в администрации.

Праздничный салют состоится в 22.00.