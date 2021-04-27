Прокурором Волгограда назначили Петра Треглазова

Петр Треглазов - новый прокурор Волгограда. Фото: пресс-служба прокуратуры.

На должность прокурора Волгограда назначили Петра Треглазова. Соответствующий приказ прописал генпрокурор РФ. Отметим, что ранее старший советник юстиции Треглазов возглавлял надзорное ведомство в Ростове-на-Дону.

Известно, что Петр Треглазов окончил институт в 1996 году по специальности «юриспруденция», а в прокуратуре начал работать с 1994-го. Он прошел путь от простого следователя до прокурора. В частности занимал должность прокурора в отделе по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в ОВД. Ростовское ведомство возглавил в 2012 году.

- За добросовестное исполнение служебных обязанностей Треглазов неоднократно поощрялся правами генпрокурора РФ. Удостоен нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры РФ», медали Руденко, знака отличия «За верность закону III степени, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.