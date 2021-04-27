Под Волгоградом глава поселка присвоил деньги, выделенные на пожарную часть

На "строительство" потратили всего 6 тысяч рублей, которые пошли на гвозди, штукатурку и наливной пол. Остальные - в карман представителю власти. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще один представитель волгоградской власти попался на хищении бюджетных денег. На этот раз «отличился» глава одного из поселений Дубовского района Волгоградской области: он умудрился «построить» пожарную часть за 6 тысяч рублей, остальные средства забрал себе. Теперь его ждет колония.

Вскрыли преступную схему сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Они и передали материалы следователям. Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, из бюджета поселению выделили деньги на строительство пожарной части. Глава поселка заключил с местным бизнесменом шесть контрактов на поставку строительных материалов на сумму 378 тысяч рублей. Но заранее договорился с коммерсантом, что договоры будут формальными, и, чтобы тот вернул ему все деньги, которые перечислят из казны. На «строительство» потратили всего 6 тысяч: деньги пошли на гвозди, штукатурку, церезит и наливной пол. Остальные глава поселения присвоил себе.

- Городищенский МСО СУ СКР возбудил на главу уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Следователи продолжают сбор доказательств. Расследование продолжается, - добавляют в ведомстве.