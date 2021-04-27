На расселение аварийных домов в Волгоградской области потратят 8,5 млрд

До 2025 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Волгоградской области расселят 172,4 тысячи аварийных квадратных метров, на которых проживают порядка 11 тысяч человек. На это уйдет 8,5 миллиардов рублей. Уже более 1700 семей получили ключи от новых квартир, а до конца 21-го года новоселами станут еще порядка 800 семей.

С 1 января этого года волгоградцы могут воспользоваться дополнительной поддержкой от региона – субсидией на покупку жилья. Уже три семьи из Камышинского района получили по 1,2 миллиона рублей. Отметим, что переселенцам предлагают или выбрать квартиру, или взять выкупную стоимость жилплощади. При этом к компенсации полагается субсидия.

- Размер данной выплаты рассчитывается исходя из расселяемой площади жилого помещения и стоимости. В первом квартале текущего года этот показатель составил 39,4 тысячи рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.