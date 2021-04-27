В Волгограде экс-директор промышленной компании вернет государству украденные 50 миллионов рублей

В Волгограде прокуратура через суд добилась, чтобы местный бизнесмен вернул в бюджет все до копейки, что он скрыл от государства, пока был директором «Волгоградской промышленной компании». А недоплатил экс-руководитель – Владимир Карпович – ни много, ни мало – 50 миллионов рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, Карпович подавал в налоговую ложные сведения. По документам он якобы нанимал техперсонал у фирм, которые на деле существовали только на бумаге. За два года – с 2013 по 2015-й – промкомпания недоплатила в бюджет НДС и налога на прибыль на сумму более 50 миллионов рублей.

- Карповича уже осудили за махинации. Его приговорили к 1 году 9 месяцам колонии общего режима. Но деньги в бюджет он так и не вернул. Поэтому прокуратура и подала иск в суд и требованием взыскать украденное. Суд удовлетворил требования обвинителя. Исполнение судебного решения будет взято прокуратурой на контроль, - уточняют в ведомстве.