С высоты сняли путь новой трассы через Волго-Ахтубинскую пойму

Фото с сайта Волго-Ахтубинской поймы.

Пока защитники Волго-Ахтубинской поймы спорят с волгоградскими чиновниками по поводу «Стоит ли новая трасса тех 15-ти тысяч деревьев, которые хотят ради нее вырубить?», видеоблогер Александр Блинков показал, как это выглядит в реальности, а не на проекте. Автор проекта «Волгоградсверху» запустил свой квадрокоптер по пути запланированной дороги и снял все, что сейчас находится на ее пути. Речь идет о третьем пусковом комплексе мостового перехода через Волгу (от нового моста через Ахтубу до транспортной развязки в хутор Лебяжья поляна, а оттуда до моста через Волгу).

На видео, снятое с высоты птичьего полета, отчетливо видно, что дорога пройдет и через дубовую рощу, по полям и по лесным опушкам, и даже по чьим-то огородам.

«Скоро все это будет историей. Печально, столько деревьев подпадает под вырубку. Посмотрите, что мы теряем», - пишут одни комментаторы.

«Да, деревьев много придется вырубить. Но, если трассу не делать, то от стояния в пробках и соответственно выбросов газов пойма отравится быстрее, не говоря про людей, которые живут недалеко от существующей дороги», - парируют другие.

Единственное, на чем сходятся оппоненты: надо искать компромисс и строить дорогу с минимальным ущербом.