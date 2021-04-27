В Волгограде ищут доноров для получившего тяжелые травмы радиоведущего

Фото с личной странички Максима Рогачева в социальных сетях

В Волгограде родные и коллеги радиоведущего Максима Рогачева просят помочь всех неравнодушных жителей города. Находящемуся в больнице молодому человеку нужна кровь доноров. Сдать ее можно в Волгоградском областном центре крови. В учреждении нужно сообщить, что кровь сдается для Максима Рогачева. Он продолжает находиться в реанимации нейрохирургического отделения Волгоградской областной больницы №1. Коллеги рассказали в социальных сетях, что Максим пришел в сознание.

- Сегодня он, наконец-то, пришел в сознание. Нужна кровь. Все, кто может, стать донором крови для Максима Рогачева, ее принимают на Областной станции переливания крови. Кровь принимают до 11.30, в праздники станция работает 5-6 мая, - сообщили коллеги волгоградского радиоведущего.

Напомним, ЧП произошло 20 апреля на базе стройматериалов в Советском районе. Там Максим подрабатывает в свободное от работы диджеем время. Во время разбора металлических конструкций одна из них вместе с плитой обрушилась на молодого человека. В тяжелом состоянии его экстренно доставили в областную больницу, где медики провели сложнейшую операцию. Она длилась более 12-ти часов.