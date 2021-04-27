Каждый второй подросток из Волгограда хоть раз сталкивался с травлей в сети

Нужно учить детей цифровой грамотности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни и жизни наших детей. И если раньше подростки выясняли отношения на переменках за школой или во дворах, то теперь большинство конфликтных ситуаций перешли в онлайн-режим: как сообщили «КП-Волгоград» сотрудники онлайн-школы Фоксфорд, которые совместно с Лабораторией Касперского провели опрос детей, 9% подростков в России регулярно сталкиваются с травлей в сети. А каждый второй волгоградский ребенок признался, что хотя бы раз был жертвой кибербуллинга.

75% подростков из ЮФО прекрасно знают, что такое травля в интернете. В основном это парни и девушки 15-16 лет. А вот 34% ни разу не слышали о таком явлении.

Не обязательно лишать ребенка выхода в сеть, чтобы оградить от негатива. Необходимо повышать цифровую грамотность подростка: объяснить ему, как реагировать на неприятные сообщения, научить блокировать оппонентов и пользоваться настройками приватности профиля.