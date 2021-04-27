Почти миллион жителей: в Волгограде за год сократилась численность населения

Численность Волгограда за год уменьшалась на 4 тысячи человек Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Численность населения Волгограда не может утешать. В городе-герое за год снизилась численность постоянно живущих граждан. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Росстата, на 1 января 2021 года в областном центре проживают 1 миллион 4 тысячи 763 человека. и это меньше, чем было на 1 января 2020 года. Тогда численность постоянного населения составляла 1 миллион 8 тысяч 998 человек. Такими темпами Волгоград уже в ближайшие годы может лишиться статуса города-миллионника.

Всего в Волгоградской области проживают 2 миллиона 474 тысяч 556 человек. Год назад численность была больше - 2 миллиона 491 тысяча 036 жителей.

В Росстате также посчитали численность районов Волгограда. Самым населенным на 1 января 2021 года является Дзержинский. Там проживает 180 271 волгоградец. В Красноармейском районе 159 939 жителей, в Краснооктябрьском – 142 738, в Тракторозаводском – 134 459, в Советском – 127 676. В остальных районах меньше ста тысяч жителей. В Кировском проживают 97 843 волгоградца, в Центральном – 84 428. Наименее населенный район Волгограда – Ворошиловский. В нем проживают 77 409 человек.