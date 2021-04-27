Когда волгоградцам принесут пенсию за май 2021 года: график выплат

Пенсии волгоградцы получат вовремя или досрочно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году президент объявил дни с 1 по 10 мая выходными. Перед длинными праздниками многие волгоградцы уедут на дачи, поэтому для пенсионеров Волгограда и области один из главных вопросов этих дней – когда они получат пенсию за май 2021 года. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном ПФР, пенсии и пособия за май в Волгоградской области выплатят досрочно через банк либо по графику, если деньги приносит домой почтальон.

- Пенсии за май будут выплачены досрочно в случае получения через банки с датой выплат 4 и 11 числа. Денежные средства начнут поступать на счета получателей, начиная с 29 апреля 2021 года, - сообщили в Волгоградском отделении ПФР.

Что касается получения пенсии за май 2021 года через Почту России, то причитающиеся выплаты принесут в обычном режиме по графику, начиная с 3 мая 2021 года. Поэтому пенсионеров просят быть дома, чтобы не пропустить приход почтальона. Тем, у кого дата получения пенсии выпадает на 21 число, она тоже придет на банковские счета по графику.