В Волгограде коммерсанта обвиняют в мошенничестве с госконтрактом на 4,5 млн

54-летний предприниматель из Волгограда обвиняется в мошенничестве с госконтрактом на 4,5 миллиона рублей и продаже фальсифицированных медицинских изделий. Коммерсант занимался торговлей фармацевтической продукции. Соцстрах заключил с ним договор на поставку противопролежневых матрацев и подушек. Бизнесмену перечислили крупную сумму денег для закупки 300 единиц товаров, однако товар мужчина подменил.

- Экспертиза установила, что представленный инвалиду матрац не является противопролежневым и не соответствует его прямому профилактическому назначению. Более того, даже маркировка на ярлыке не соответствует заявленной в акте сдачи-приемки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Отметим, что проверку инициировала прокуратура Центрального района города-героя. В настоящий момент сотрудники следкома собирают доказательства.