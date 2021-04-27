Жители юга Волгограда неделю сидят без горячей воды

На юге города волгоградцы сидят без воды вдвое больше запланированного. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уже неделю жители полсотни домов Красноармейского района Волгограда живут без горячей воды. Отключили ее еще 20 апреля. По плану обходиться без удобств волгоградцы должны были четыре дня. Горячую воду жителям Заканалья дали, а затем она снова пропала. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», во время гидравлических испытаний прорвало теплотрассу. Если все пойдет по плану, то устранить повреждение и восстановить горячее водоснабжение должны до конца дня 27 апреля.

- По результатам испытаний были выявлены слабые места теплотрассы. В настоящий момент бригада ведет предупредительные работы, после чего горячее водоснабжение будет возобновлено, - рассказали в «Концессиях».

Жителям остается надеяться, что при заполнении теплотрассы водой трубы не прохудятся еще раз, в другом слабом месте.

Отключения горячей воды продолжаются и в других районах Волгограда (график, адреса).