На базе 15-й больницы в Волгограде появится новый центр скорой помощи

Фото: Администрация Волгоградской области

В Клинической больнице скорой медицинской помощи №15 в Волгограде завершилось обновление поликлиники. На последнем этапе ремонта работы проходили на третьем и четвертом этажах здания. Там привели в порядок отделения медицинской профилактики и медосмотров, дневного стационара, специальной амбулаторной помощи, стоматологии. В учреждение закупили 74 единицы оборудования и новую мебель, сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона. Также обновили подвальную часть, где теперь разместили кабинеты для персонала, рентген-архива, архива медицинской документации и другие помещения. Однако ремонт в 15-й больнице Красноармейского района не завершился. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что на базе учреждения будет построена новая подстанция скорой медицинской помощи.

- В этом году мы завершим создание современной реанимации, затем приступим к модернизации основного 7-этажного корпуса. Принято решение по строительству на базе 15-й новой подстанции «скорой»: до конца 2021 года отпроектируемся, - отметил глава Волгоградской области.

На территории может появиться вертолетная площадка для санавиации. Планируется строительство дороги, которая свяжет больницу напрямую с продольной магистралью. В 15-й больнице обновление прошло и основном семиэтажном здании. Там обновили первый этаж, оборудовали специальный въезд в здание для карет «скорой».

Отметим, во время пандемии коронавируса учреждение стало одним из ковидных госпиталей. Сейчас количество инфекционных коек в 15-й больнице сокращается. В настоящее время там 200 мест для пациентов с COVID-19 и 439 нековидных коек.