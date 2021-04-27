«Васаби к шашлыку»: волгоградцы могут помочь издать книгу об истории области через рецепты

Так будет выглядеть книга. Фото: Анна Степнова

Известный волгоградский журналист, автор и создатель множества культурных проектов Анна Степнова написала новую книгу, да не простую, а кулинарную. «Васаби к шашлыку» - это история Волгоградской области в 70 рецептах из местных продуктов. Поддержать издание книги можно на краудфандинговой платформе planeta.ru, а заодно одним из первых получить экземпляр от автора. Печать книги обойдется в 130 тысяч рублей. Часть суммы собрали уже в первые сутки.

- В создании книги «Васаби к шашлыку» приняли участие десятки людей. Вы присылали мне рецепты по почте, писали в социальных сетях, представляли на кулинарных фестивалях. И не только рецепты – еще и ваши истории о мамах, бабушках, подругах. И, конечно, свои собственные. Из маленьких историй я собрала одну большую: про нашу Волгоградскую область, - рассказывает Анна Степнова о своей книге.

В книге собраны простые и необычные рецепты из самых обычных волгоградских продуктов, например, пирожки с солеными огурцами. Те самые блюда, которыми так любят угощать наши мамы и бабушки.

- Вы умеете куробить карасей и красиво пестрить вареники с тютиной? А варить раков с ошурками? Знаете, чем донская уха отличается от любой другой? Сумеете приготовить анкаль и ушник? Интересно? Вам нужна эта книга! – считает автор.

Поддержать издание книги Анны Степновой «Васаби к шашлыку» можно здесь.