Ночью в авариях на дорогах Волгоградской области погибли два человека

Водители скончались на местах ДТП до приезда медиков Фото: Иван МАКЕЕВ

Два человека погибли 26 апреля на дорогах Волгоградской области. В Суровикинском районе на 127-м километре трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский» около двух часов ночи 21-летний водитель на «ВАЗ-21140» не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в световую опору, рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Молодой парень погиб на месте происшествия. Еще одна смертельная авария произошла на 59-м километре автодороги М-6 в Городищенском районе в первом часу ночи. 69-летний водитель за рулем «Opel Vectra» зацепил краем автомобиля фуру «Volvo» с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя Дагестана. Большегруз ехал во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Opel Vectra» от полученных травм скончался на месте, его 36-летнего пассажира увезли в больницу.