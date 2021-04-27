Виктор Вержбицкий и Антон Шагин ищут талантливых актеров из Волгограда Фото: Иван ВИСЛОВ

12 мая Волгоградский государственный институт искусств и культуры станет эпицентром важного события: приемная комиссия, в состав которой вошли Виктор Вержбицкий и Антон Шагин, выберет лучших актеров для обучения в Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова. Поучаствовать в кастинге смогут как состоявшиеся актеры, так и выпускники (по направлению «актерское мастерство»).

С 13.00 до 14.00 актер театра, кино и дубляжа Антон Шагин проведет мастер-класс в актовом зале института. Необходима предварительная запись (по ссылке). С 13.00 до 18.00 в Малом зале пройдет кастинг (запись по ссылке).

С претендентами проведут собеседование. Обязательные условия для участия в кастинге: возраст до 35 лет, профильное образование (или выпускной курс), опыт работы на сцене или в кино. Победителей пригласят в Москву для финального отбора.