На двух бухгалтеров волгоградского техникума возбудили уголовное дело за мошенничество

Бухгалтеры похитили свыше 350 тысяч рублей бюджетных денег Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера и бухгалтера Волгоградского индустриального техникума. Оно подозреваются в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере. Надзорная проверка выявила, что сообщницы вносили в расчетные листки ложную информацию о завышении собственной зарплаты. Эти сведения направлялись в Управление Федерального казначейства по Волгоградской области, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. А в налоговую службу бухгалтеры отчитывались предусмотренным трудовым договором размером оплаты труда.

- В ходе сверки сведений из налоговой службы и данных по фактически полученным денежным средствам прокуратурой Красноармейского района Волгограда выявлено хищение бюджетных средств в размере более 350 тысяч рублей, - добавили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела проводит СО-8 СУ Управления МВД России по Волгограду.