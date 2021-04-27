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Происшествия27 апреля 2021 10:05

На двух бухгалтеров волгоградского техникума возбудили уголовное дело за мошенничество

Они решили незаконно завысить себе зарплату
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Бухгалтеры похитили свыше 350 тысяч рублей бюджетных денег

Бухгалтеры похитили свыше 350 тысяч рублей бюджетных денег

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера и бухгалтера Волгоградского индустриального техникума. Оно подозреваются в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере. Надзорная проверка выявила, что сообщницы вносили в расчетные листки ложную информацию о завышении собственной зарплаты. Эти сведения направлялись в Управление Федерального казначейства по Волгоградской области, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. А в налоговую службу бухгалтеры отчитывались предусмотренным трудовым договором размером оплаты труда.

- В ходе сверки сведений из налоговой службы и данных по фактически полученным денежным средствам прокуратурой Красноармейского района Волгограда выявлено хищение бюджетных средств в размере более 350 тысяч рублей, - добавили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела проводит СО-8 СУ Управления МВД России по Волгограду.

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