В Волгограде экс-полицейский идет под суд за вымогательство взятки

Экс-оперуполномоченный ГУ МВД по Волгоградской области обвиняется в вымогательстве денег и злоупотреблении должностными полномочиями. В ближайшее время Центральный районный суд города-героя рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего полицейского. Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Известно, что в июле прошлого года к стражу порядка обратился приятель. Он пожаловался на работодателя, с которым сотрудничал без трудового договора. Начальник не платил зарплату.

- Полицейский инициировал остановку машины коммерсанта сотрудниками ДПС, сообщив им, что водитель якобы находится в состоянии опьянения. Прибыв к месту задержания «нарушителя», он стал требовать с него не только погасить долг перед бывшими работниками, но и заплатить ему лично, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Правоохранитель даже выслал реквизиты своей карты, несколько дней вымогал деньги, но потерпевший обратился в полицию. Мужчину задержали. Ему грозит приличный срок.