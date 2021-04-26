В Волгограде чиновники будут работать на «майские», а детсады – нет

Весенние каникулы будут не у всех волгоградцев. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Решение Владимира Путина устроить всей стране весенние каникулы с 1 по 11 мая многие восприняли «на ура!» и стали строить планы на отдых. Но на деле отдыхать будут не все. Причем речь идет не только о сотрудниках экстренных служб и работниках торговли. Например, в Волгоградской области даже часть чиновников в эти дни выйдет на работу. Соответствующее постановление сегодня, 26 апреля 2021-го, подписал губернатор региона Андрей Бочаров.

В частности, в постановлении сказано, что те, кто работает в органах исполнительной власти, должны обеспечить функционирование своих подразделений. Всем чиновникам и служащим в эти дни выходить на работу не обязательно, но будут назначены дежурные и ответственные за работу органа лица.

При этом дошкольные учреждения (детсады) в Волгоградской области в эти дни работать не будут. Так что работающим родителям придется заранее продумать, с кем оставить ребенка в эти майские дни.