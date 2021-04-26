В Волгограде из-за ремонта сузят дорогу на улице 7-ой Гвардейской

Фото администрации ВО.

Новость для водителей: пробка на улице 7-ой Гвардейской в Волгограде в ближайшее время не исчезнет. Там полным ходом идет ремонт. Сейчас рабочие МУП «Метроэлектротранс» и МБУ «Северное» завершают реконструкцию первого трамвайного переезда и приступают к обновлению второго. Поэтому проезжую часть на участке от улицы Советской до проспекта Ленина сузят с четырех до двух полос движения. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

- После того, как рабочие завершат работы по этим полосам движения, они приступят к реконструкции обоих переездов в части дороги, ведущей к Нулевой продольной магистрали, - уточняют в администрации Волгограда. - При проведении работ задействована тяжелая техника, включая технический спецвагон. Работы ведутся с учетом погодных условий.

Новый слой асфальта на переездах обещают уложить вровень с проезжей частью.