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Общество26 апреля 2021 18:17

Волгоградская облдума рассмотрит вопрос о новом референдуме по смене часового пояса

Избирком утвердил ходатайство сторонников волгоградского времени
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Сторонники волгоградского времени не оставляют попыток вернуть региону потерянный час.

Сторонники волгоградского времени не оставляют попыток вернуть региону потерянный час.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сторонники волгоградского времени не теряют надежду вернуть регион к жизни в часовом поясе МСК+1. Они подали ходатайство в областной избирком о регистрации их инициативной группы по проведению нового областного референдума. И сегодня, 26 апреля, избирком их поддержал.

- Принято решение о направлении ходатайства инициативной группы по проведению областного референдума и протокол собрания в Волгоградскую областную Думу. Парламентарии должны будут принять решение о том, соответствует ли формулировка вопроса требованиям законодательства, - гласит заключение волгоградского облизбиркома.

Инициативная группа состоит из 24 человек. Эти люди предлагают опять перевести стрелки на час вперед, чтобы Волгоградская область относилась к третьей часовой зоне, как это было с 2018-го по 2020-й год. Напомним, в 2018-м году волгоградцы на референдуме приняли именно такое решение. Но в 2020-м по инициативе волгоградских чиновников и парламентариев в регионе провели новый опрос, на основании которого вернули область к жизни по Москве. Но споры на этот счет так и не утихли, а наоборот разгорелись с новой силой. Теперь сторонники волгоградского времени требуют вернуть им потерянный час.