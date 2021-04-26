В Волгограде на ночь перекроют движение по Нулевой Продольной

Фото администрации Волгограда.

В Волгограде не прекращаются работы на Набережной. Сейчас рабочие готовятся установить второй пролет пешеходного моста, по которому можно будет беспрепятственно попасть с улицы Чуйкова к новому амфитеатру на Набережной. Так как мост проходит над рокадной дорогой, движение по ней придется ограничить на время монтажных работ. Чтобы минимизировать неудобства, монтаж будут проводить ночью – с 26 на 27 апреля, на это время – с 20.00 до 7.00 - перекроют Нулевую Продольную на участке от улицы Краснознаменской до 7-ой Гвардейской.

- Специалисты уже установили опоры, расположенные по обе стороны от рокадной дороги, две многотонные стальные балки, тем самым завершив монтаж первого из трех пролетов будущего моста. После этого началось сооружение второго пролета, ведущего в сторону амфитеатра. Когда соберут второй пролет моста, начнут сооружать аналогичную конструкцию по направлению к лестницам, ведущим в сторону улицы Чуйкова, - уточняют в мэрии.

К слову, все элементы пролетных строений изготовлены на волгоградских заводах «Красный Октябрь» и ВЗБТ. Конструкции выполнены из низколегированной стали повышенной прочности и устойчивы к коррозии. Общий вес всех элементов – порядка 300 тонн.

- Кроме пешеходного моста подрядчику предстоит еще подготовить основание для укладки брусчатки, установить перильные ограждения, произвести окраску опор и пролетов моста. Пешеходная эстакада будет шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров, - добавляют в администрации Волгограда.