На набережной Волгограда восстановили осыпавшуюся ротонду

НЕдавно обновленная ротонда начала осыпаться в декабре Фото: Екатерина СИМОХИНА

На верхней террасе Центральной набережной Волгограда завершили восстанавливать ротонду. Сегодня, 26 апреля, подрядчик АО «Приволжтрансстрой» снял строительные леса, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города. Работы проходили в рамках гарантии. Зимой во время планового обхода сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» выявили повреждение объекта. На некоторых участках ротонды осыпался верхний слой штукатурки. Подрядчика сразу же уведомили о необходимости устранить проблемы за свой счет. Однако работы прошли только с наступлением тепла.

- С наступлением благоприятной погоды специалисты подрядной компании выполнили комплекс мероприятий: очистили, зашпаклевали и покрыли новой краской ранее поврежденные участки покрытия, а также дополнительно обновили покрытие на участках ротонды, разрисованных граффити, - добавили в мэрии.

Во время восстановительных работ также были предприняты меры, чтобы дефекты на ротонде больше не появлялись. Отдельные участки обработали гидроизоляционным слоем. Он должен обеспечить дополнительную защиту покрытию.

Напомним, масштабные работы по обновлению верхней террасы Центральной набережной проводились накануне чемпионата мира по футболу, матчи которого прошли в Волгограде в 2018 году. Ротонду, которая находилась в аварийном стоянии, отреставрировали после мундиаля - в начале 2019 года. У нее укрепили основание, восстановили подпорные стенки, заделали трещины, заштукатурили, собрали заново 4 лестницы. На обновление ротонды потратили около 9,8 миллиона рублей. Однако в декабре она начала осыпаться.