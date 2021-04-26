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Происшествия26 апреля 2021 17:24

В Волгограде ужесточили наказание саратовцам, которые пытались развести директора фирмы на 3,5 миллиона

Помимо тюремного срока трех аферистов наказали крупным штрафом
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Волгоградский областной суд удовлетворил апелляцию стороны обвинения

Волгоградский областной суд удовлетворил апелляцию стороны обвинения

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградский областной суд усилил наказание в отношении трех саратовцев, которые покушались на мошенничество в особо крупном размере. Теперь их кроме тюрьмы ждут еще и крупные штрафы. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с ООО «Агромеханика-34» в пользу ООО «АгроЭлита» 13 миллионов 765 тысяч рублей из-за невыполнения договора подряда. У директора проигравшей стороны таких денег не оказалось. Зато ему решили «помочь». Гендиректор саратовского ООО «Шардон и Царева» Елена Шардон ранее была юристом в «АгроЭлите». Вступив в преступный сговор со своим отцом Сергеем Чирвой и знакомым Алексеем Писклаковым, она предложила коммерсанту решить вопрос об отмене постановления. Об этом сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Шардон, Чирва и Писклаков оценили свою помощь в 3,5 миллиона рублей.

- Денежные средства якобы предназначены для их передачи в качестве взятки должностным лицам судебной системы. В действительности подсудимые не имели намерений и полномочий повлиять на процессуальное решение по делу, планируя распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, - добавили в объединенной пресс-службе судов.

Коммерсант понял, что его хотят развести. Он сообщил в полицию. При передаче денег подсудимых задержали. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Камышинский городской суд признал Елену Шардон, Сергея Чирву и Алексея Писклакова виновными. Каждого отправили в колонию общего режима на 4 года. Однако стороны обвинения и защиты не согласились с решением, обжаловав его. Волгоградский областной суд усилил назначенное наказание. Каждый осужденный теперь вынужден заплатить еще по 100 тысяч рублей штрафа.

Криминал