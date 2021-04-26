Суд отменил оправдательный приговор присяжных волгоградцу, забившему друга до смерти

Год назад – 9 апреля 2020-го – волгоградец Виктор Хаустов убил своего приятеля. Забил до смерти. Бил жестоко – ногами, руками, и даже дверкой от микроволновки. При этом в анваре 2021-го суд присяжных вдруг выносит ему оправдательный приговор. Почему и как? Вопросов осталось много, поэтому сегодня, по требованию обвинителей, Волгоградский облсуд отменил решение присяжных и отправил дело на новое рассмотрение.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов, в тот злосчастный день приятели распивали спиртные напитки в квартире Хаустова. В ходе застолья между изрядно выпившими мужчинами вспыхнул конфликт и завязалась драка. Хаустов избил собутыльника так, что тот скончался от полученных травм. Его обвиняли по статье 105 УК РФ (часть 1). Но 26 января 2021 года суд присяжным вынес ему оправдательный вердикт «ввиду непричастности к указанному преступлению».

- Гособвинитель заявил, что в ходе рассмотрения дела были допущены нарушения. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, согласился с обвинителем, потому отменил вердикт и отправил дело на новое судебное разбирательство в тот же Николаевский райсуд, но в ином составе суда со стадии судебного разбирательства, - уточняют в пресс-службе.