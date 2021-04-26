На юге Волгограда лоб в лоб столкнулись маршрутка и «семерка»

Авария произошла в Красноармейском районе Волгограда. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде опять произошла авария с участием пассажирского транспорта, и опять с маршрутным такси. Произошло ДТП днем 26 апреля на юге города – в Красноармейском районе. Там лоб в лоб столкнулись маршрутка и «семерка». Сильнее всех пострадал маршрутчик, хотя он и не виноват в этом столкновении.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, виновником этой жуткой аварии стал 52-летний водитель легкового автомобиля.

Водитель "семерки" вылетел на встречную полосу и протаранил микроавтобус. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель «семерки» ехал по удице Довженко со стороны улицы Рудя в сторону улицы Колосова. В какой-то момент он решился на рискованный обгон, но не справился с управлением, и машина вылетела на встречную полосу движения. На беду по «встречке» ехала маршрутка №117-к, которая следует от кинотеатра «Юбилйный» в населенный пункт Большие Чапурники. Легковушка врезалась в «ГАЗель» лоб в лоб, - сообщают подробности случившегося в региональном Главке.

Лишь чудом никто из пассажиров маршрутки не пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водителя микроавтобуса с травмами увезли в больницу. К счастью, никто из его пассажиров не пострадал. Чудом остался жив и невредим и сам виновник ДТП.