Волгоградцы могут купить льготный проездной на май без справки о доходах

С 1 мая по 31 октября жители Волгограда смогут купить льготные проездные без предоставления справок о доходах. Соответствующие изменения внесены в Социальный кодекс области. Для этого нужно посетить кассы МУП «Метроэлектротранс», почтовые отделения, киоски МКП «ЦУПП» и другие точки продажи проездных. С собой иметь документы (паспорт, а также подтверждение льготной категории). Людям предпенсионного и пенсионного возраста только паспорт. Оформить электронную карту «Волна» можно в МФЦ.

Тем, кто купил электронный проездной льготника в прошлом году, нужно с 1 мая разблокировать карту и пополнить счет.

- Эти операции можно выполнить в одном из 32 почтовых отделений на территории всех районов города. Последующие пополнения проездного билета можно производить в любом удобном пункте пополнений транспортных карт Волгограда (перечень), - рассказали «КП-Волгоград» в администрации.