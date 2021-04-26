Прокуратура вскрыла махинации при благоустройстве Центрального парка в Котово

Нарушения нашли при заключении контракта на благоустройство парка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На благоустройство в Волгоградской области сейчас выделяются миллионы бюджетных рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Попал в эту программу и Центральный парк города Котово. В 2020-м году на обновление этой территории выделили деньги, и администрация доверила работы МБУ «Городское хозяйство». А заказчик провалил проект. Теперь накажут всех – и чиновников, и подрядчиков.

- Как показала проверка, МБУ «Городское хозяйство» в декабре 2020 года заключило 13 муниципальных контрактов на сумму более 6 миллионов рублей на поставку малых архитектурных форм. При этом контракт заключили с единственным поставщиком без проведения торгов (по закону так можно делать, лишь если сумма контракта не более 600 тысяч рублей). А, чтобы создать видимость законности, единую сделку разбили на несколько частей. Во-первых, так нарушили права на участие в аукционе других поставщиков, во-вторых, этот подрядчик так и не выполнил работы. До настоящего времени благоустройство парка не завершено, - отмечают в областной прокуратуре.

И добавляют, что администрация Котово со своей стороны тоже не выполнила надлежащий контроль за реализацией проекта. Поэтому наказали всех.

- На директора МБУ «Городское хозяйство» завели дело об админнарушении (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе). Комитет финансов оштрафовал его на 25 тысяч рублей. Также по инициативе прокуратуры главу города Котово оштрафовали на 7 тысяч рублей, - сообщают в ведомстве.