В Волгограде ищут подрядчика, который за 2 миллиона снесет аварийный дом

Подрядчику предстоит снести здание, засыпать котлован и сделать планировку территории Фото: Мария АНАНОВА

В Волгограде снесут дом №43 на улице Титова в Краснооктябрьском районе. Ранее двухэтажка была признана аварийной, рассказали «Комсомолке» в мэрии. Теперь администрация города ищет подрядчика, который займется сносом объекта. Муниципалитет объявил о проведении торгов. Компания, которая победит на аукционе, должна почти за 2 миллиона рублей разобрать построенное в 1948 году здание. Если быть точным, то начальная цена закупки составляет 1 миллион 999 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт Госзакупок.

Кроме сноса дома площадью 495 квадратных метров подрядчику предстоит вывезти и утилизировать порядка 1300 тонн строительного мусора. Также рабочие должны произвести обратную засыпку котлована, образовавшегося после демонтажа фундамента, и провести планировку территории. Добавим, в доме №43 на улице Титова уже никто не живет. Семьи из 21-й квартиры получили новые квадратные метры.

Ранее мэрия снесла еще один аварийный дом в Краснооктябрьском районе по адресу Северный городок, 4. Были расселены жильцы из 80 квартир. Территорию уже привели в надлежащее состояние.