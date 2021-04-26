Травят вредителей: волгоградцам рекомендуют не посещать леса во время обработки химикатами

Фото из архива КП.

С 25 апреля в Волгоградской области начали обрабатывать леса от вредителей. В этом году они особенно «расплодились» в Кумылженском и Калаческом районах, также в округе Михайловки. Всего в план обработки вошли девять лесничеств, химикатами опрыскают порядка пяти тысяч гектаров леса. На время обработки волгоградцев просят не посещать леса!

- Особую опасность для волгоградских лесов представляют звездчатый и красноголовый пилильщики-ткачи, рыжий и обыкновенный сосновые пилильщики, а также зимняя пяденица. Именно их и будут травить: обработка лесов будет идти с 25 апреля и в течение мая-июня, - уточняют в региональном управлении природных ресурсов. – Будем привлекать как наземную технику - генератор аэрозольной регулируемой дисперсности (ГАРД), так и авиацию.

С графиком обработки можно ознакомиться на сайте облкомприроды.

- С целью предупреждения население, в лесах установят предупредительные аншлаги, а дороги в зеленую зону, где будет вестись обработка, перекроют шлагбаумами, - добавляют в облкомприроды.