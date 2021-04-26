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Общество26 апреля 2021 14:58

В Волгограде на день отключат воду на Ангарском

27 апреля без питьевой воды останутся жители 17 улиц Дзержинского района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Не забудьте набрать воды!

Не забудьте набрать воды!

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Во вторник, 27 апреля 2021 года, в Дзержинском районе Волгограда будут подключать новый водопровод диаметром 150 мм на улице Римского-Корсакова в границах улиц Продольной и Морозова. Из-за этого жители 17 улиц на Ангарском на 12 часов останутся без холодной воды. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения», отключат холодную воду в Дзержинском районе 27 апреля 2021 с 8.00 до 20.00. Так что не забудьте набрать воды.

Не будет питьевой воды в Дзержинском районе на улицах по адресам: Баженова, 1-43, 2-44; Батюка, 1-25, 2-26; Гурова, 2-28; Жмеринская, 10-22; 13-17; Кемеровская, 13-55, 14-48; Колесникова, 1-13, 2-20; Миусская, 1-17; 2-18, 31-67, 36-66; Морозова, 75а, 156; Осипенко, 83-95, 96-98; Продольная, 127-165, 140-176; Раздольная, 59-71, 82-96; Сестрорецкая, 1-69, 2-68; Сульская, 23-65, 26-72; Третьяковская, 53, 38-50; Хуторская, 35-81, 56-88, 59-73; Щаденко, 9; Хорошева, 39.

Воду обещают подвозить в течение дня на водовозках, подробности можно узнать по телефону (8442) 99-67-96.