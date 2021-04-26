МЧС: в Волгоградской области ожидают заморозки до -2 градусов

Восточный ветер несет в Волгоградскую область похолодание. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ну что, волгоградцы, порадовались теплому весеннему солнышку, а теперь доставайте обратно куртки и пледы: восточный ветер несет в Волгоградскую область похолодание. Согласно прогнозу Волгоградского Гидрометцентра, ночью и утром 27, 28 и 29 апреля 2021 в отдельных районах ожидаются заморозки, причем, как в воздухе, так и на поверхности почвы до -2 градусов. В связи с чем в ГУ МЧС по региону уже выдали экстренное предупреждение о грядущей непогоде, с просьбой соблюдать все меры безопасности при обогреве жилищ.

- Не используйте обогревательные приборы «кустарного» производства, не допускайте перегрузки электросетей. Не перекаливайте печи и не оставляйте ее топящейся на ночь, - предупреждают волгоградцев в ГУ МЧС по региону.

Кроме того, спасатели рекомендуют иметь в доме огнетушитель и, по возможности, установить автономные дымовые извещатели.

Как уточняют в Волгоградской ЦГМС, 27 апреля в целом по области будет облачно, лишь в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до +2...+7 градусов, местами заморозки, днем потеплеет до +7...+12º, кое-где столбик термометра даже поднимется до +16 градусов. В Волгограде температура: ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12.